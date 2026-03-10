«Молодая Гвардия» опросила 943 жительницы Подмосковья об ожиданиях от 8 Марта

10 марта 2026, 18:05

Фото: подмосковное отделение МГЕР

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» с 6 по 8 марта опросили 943 жительницы Подмосковья, чтобы узнать их отношение к празднику и политикам.





Опрос приурочили к Международному женскому дню. Исследование охватило 15 городских округов — от Реутова до Луховиц.

«Мы решили выяснить, какие ожидания женщины связывают с праздником 8 Марта, что они в принципе считают самым важным в жизни, и какие политики им нравятся», — рассказал представитель Подмосковного отделения МГЕР Филипп Чернов.