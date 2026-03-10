«Молодая Гвардия» опросила 943 жительницы Подмосковья об ожиданиях от 8 Марта
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» с 6 по 8 марта опросили 943 жительницы Подмосковья, чтобы узнать их отношение к празднику и политикам.
Опрос приурочили к Международному женскому дню. Исследование охватило 15 городских округов — от Реутова до Луховиц.
«Мы решили выяснить, какие ожидания женщины связывают с праздником 8 Марта, что они в принципе считают самым важным в жизни, и какие политики им нравятся», — рассказал представитель Подмосковного отделения МГЕР Филипп Чернов.Для 81% участниц главными ценностями остаются семья и домашний уют. Цветов и наступления весны к 8 Марта ждут 73,7% женщин, ещё 20% хотят просто отдохнуть. Каждая вторая опрошенная среди политиков выделяет тех, кто похож на президента — за ум и опытность.
На ужин 74,6% респонденток пошли бы с единороссом, так как верят в его народную программу. Остальные голоса распределились между ЛДПР, КПРФ и «Справедливой Россией». Кроме того, активисты поздравили автоледи, пассажирок и работниц предприятий, вручив им цветы.