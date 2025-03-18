Специалисты по аутизму соберутся на конференцию «ЛюдиКакЛюди» в Раменском

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
В Раменской центральной библиотеке 30 марта состоится конференция «ЛюдиКакЛюди». Он будет проводиться в рамках Всероссийской недели распространения информации об аутизме, сообщили в пресс-службе администрации Раменского городского округа.
«Актуальность проблемы аутизма в мире всё больше возрастает. Число людей, страдающих этим расстройством, неуклонно растет по сравнению с прошлыми годами. Поэтому проводить подобные конференции очень важно для современного общества», – отметили в пресс-службе.На конференции выступит невролог-эпилептолог, прихоневролог, специалист по развитию Денис Романенко. Он расскажет о критериях диагностики и медикаментозном сопровождении детей с РАС. Семейный психолог, специалист в области прикладного анализа поведения, основатель адаптивного развивающего пространства в городе Жуковский Наталия Мозжухина покажет разработанный ею индивидуальный план развития ребёнка.
В конференции примут участие и другие профильные специалисты.
Мероприятие начнется в полдень. Оно пройдёт по адресу: Раменское, ул. Рабочая, 4-А.
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