Родители Раменского проверили свои силы в ЕГЭ по математике

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский
14 марта в Раменской школе №21 прошла акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В ней приняли участие родители, педагоги и руководители школ, чтобы испытать себя в сдаче ЕГЭ по математике, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Главная цель — добавить родителям уверенности, что у их детей всё получится, и немного стабилизировать психологическое настроение, ведь в проведении итоговой аттестации нет ничего страшного», — отметила председатель комитета по образованию администрации Раменского округа Наталья Асеева.
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