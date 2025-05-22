В Химках задержали мошенницу из Уфы, похитившую у пенсионера 800 тыс. рублей

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В Химках полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионера. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть полиции в Химках обратился 84-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Сумму ущерба он оценил в 800 тыс. рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд заключил фигурантку под стражу.
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«Потерпевшему позвонили якобы сотрудники правоохранительных и муниципальных органов и сообщили, что он может стать жертвой мошенников, и его деньги под угрозой. Для сохранения сбережений мужчина должен снять их со счёта и передать курьеру. После выполнения всех требований и передачи наличных потерпевший понял, что его обманули», – отметила Петрова.Через некоторое время сотрудникам уголовного розыска удалось задержать по подозрению в совершении преступления безработную жительницу Уфы, которая дала признательные показания.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд заключил фигурантку под стражу.
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Лора Луганская