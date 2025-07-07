Мошенники стали атаковать жителей Подмосковья под видом сотрудников военкоматов
Мошенники стали писать потенциальным жертвам мессенджерах, представляясь работниками военкоматов. Цель – получить конфиденциальные данные и доступ к аккаунту на портале госуслуг, предупредили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
«Аферисты сообщают о необходимости оформить приписное свидетельство или уточнить личные данные. Для этого просят прислать код «электронной очереди» из СМС. На самом деле этот код открывает вход в аккаунт на «Госуслугах». Получив его, мошенники берут контроль над ним и крадут персональные данные жертвы», – рассказали в ведомстве.Там напомнили, что сотрудники органов государственной власти никогда не звонят гражданам посредством мессенджеров. Чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит передавать личные данные и коды из СМС посторонним людям.
Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности можно в разделе на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.