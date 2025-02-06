Мошенники стали просить школьников обновить данные в «Сферуме» для кражи профиля на «Госуслугах»

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Сотрудники МВД выявили новую схему мошенничества, связанную с профилями школьников на платформе «Сферум». Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Злоумышленники звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в «Сферуме». При этом они представляются руководителями образовательных организаций или педагогами. Аферисты используют данные настоящих работников школы, дипфейк-технологии и подменные номера. Для «обновления» они просят предупредить ребёнка, что ему будут звонить из школы.
Когда мошенники связываются со школьником, его убеждают сообщить номер из СМС-сообщения. Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале госуслуг и дальнейшей противоправной деятельности.
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Когда мошенники связываются со школьником, его убеждают сообщить номер из СМС-сообщения. Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале госуслуг и дальнейшей противоправной деятельности.
«Специалисты «Сферума» напоминают: обновления на платформе происходят автоматически и не требуют ввода кодов из СМС. Все официальные уведомления приходят только в виде системных сообщений. Будьте бдительны», – предупредили в ГУРБ.Граждан ещё раз призвали соблюдать правила цифровой безопасности: не сообщать посторонним коды подтверждения от аккаунтов в цифровых сервисах, не передавать свои персональные данные.
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Лора Луганская