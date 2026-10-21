Москвич попался на краже кофе и 17 плиток шоколада из подмосковного магазина
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 39-летнего жителя Москвы по подозрению в краже товаров из магазина в городе Озёры. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из сетевого супермаркета на улице Ленина.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что один из покупателей забрал с полок три банки кофе и 17 плиток шоколада и прошёл мимо касс, не заплатив», — говорится в сообщении.Недобросовестного покупателя остановили у дверей магазина и передали в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что столичные росгвардейцы задержали 41-летнего мужчину из Томска, подозреваемого в краже двух миллионов рублей со счета покойной пенсионерки и попытке присвоить её квартиру на проспекте Мира.