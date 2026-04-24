Москвич попался на выращивании конопли на даче у своей мамы

Полицейские задержали 46-летнего жителя Москвы по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина в течение нескольких лет выращивал коноплю в принадлежащем его матери частном доме в деревне Ивачково округа Чехов.





«При обыке в комнатах обнаружили теплицы с системами специального освещения и вентиляции, электронные весы, вакууматор, 56 кустов конопли и четыре коробки с веществом растительного происхождения общей массой более килограмма», — говорится в сообщении.