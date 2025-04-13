Мособлизбирком опубликовал новые данные о явке избирателей на выборы в Люберцах

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
По состоянию на 15:00 13 апреля в городском округе Люберцы, где проводятся выборы в Совет депутатов, явка избирателей составила 8,26 %. Такие данные опубликовал Мособлизбирком.
Напомним, что 196 избирательных участков открылись в 8:00 в городском округе Люберцы. Каждый житель округа может прийти и отдать свой голос за депутата.
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Анастасия Чубина