Явка избирателей на выборы в Совет депутатов в Люберцах составила 6,83 %

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По состоянию на 10:00 явка избирателей, отдавших свой голос за кандидата в Совет депутатов городского округа Люберцы, составила 6,83 %. Такие данные сегодня опубликовал Мособлизбирком в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что 196 избирательных участков открылись в 8:00 13 апреля в городском округе Люберцы.
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Анастасия Чубина