Мособлизбирком начал обучать членов избирательных комиссий с помощью портала госуслуг

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Мособлизбирком тестирует портал «Госуслуги» для обучения членов избирательных комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной избирательной комиссии.
«Общероссийскую тренировку по использованию личных кабинетов на портале ЦИК России проведёт с 3 февраля по 28 марта. Тренировка состоит из трёх этапов. В каждом примут участие члены Избирательной комиссии Московской области, руководители ТИК и УИК», – говорится в сообщении.Как отметили в Мособлизбиркоме, в этот период участники тренировки освоят учебные материалы и пройдут тестирование. Помимо этого, им предстоит изучить все возможности раздела «Обучающие материалы» в личном кабинете на портале госуслуг.
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