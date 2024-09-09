В Подмосковье подвели предварительные итоги выборов в Советы депутатов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО
Мособлизбирком обнародовал предварительные результаты муниципальных выборов, прошедших в Подмосковье 6-8 сентября. Явка составила 24,19%, сообщил в пресс-службе комиссии.
В голосовании приняли участие 618 166 избирателей из 28 округов. По итогам голосования 580 мандатов распределились следующим образом: Единая Россия – 414. Коммунистическая партия Российской Федерации – 36, ЛДПР – 29, Справедливая Россия – Патриоты – За правду – 33, Новые люди – 15. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – 4, Всероссийская политическая партия «Родина» – 1, РЭА «Зелёные» – 1.
Также 47 мандатов получают кандидаты, претендовавшие на них в порядке самовыдвижения.
С полными результатами вы можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Московской области.
В Московской области с 6 по 9 сентября проходили выборы в муниципальные Советы депутатов. В кампании было задействовано 976 объектов, на которых работали 1588 избирательных участков. Проголосовать можно было и дистанционно.
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Также 47 мандатов получают кандидаты, претендовавшие на них в порядке самовыдвижения.
С полными результатами вы можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Московской области.
В Московской области с 6 по 9 сентября проходили выборы в муниципальные Советы депутатов. В кампании было задействовано 976 объектов, на которых работали 1588 избирательных участков. Проголосовать можно было и дистанционно.
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Лора Луганская