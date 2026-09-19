Мособлизбирком не зафиксировал нарушений на выборах в Подмосковье

19 сентября 2026, 16:31

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Ни одного серьёзного нарушения в ходе голосования на выборах в Подмосковье не зафиксировано. Об этом заявил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.





На брифинге в Центре общественного наблюдения он привёл данные о ходе голосования в регионе по состоянию на 15 часов.

«Голосование идет спокойно, существенных никаких нарушений нет. Мы получаем оперативную информацию с мест и в этом центре общественного наблюдения, и через «Службу заботы», которая работает в Подмосковье уже несколько лет. Горячий телефон есть в Мособлизбиркоме. В каждой территориальной комиссии есть свой местный телефон. Поступает много звонков, вопросов, сигналов. Все проверяются, отрабатываются, но существенных решений, повторяю, нет», – подчеркнул Фурс.