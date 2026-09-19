В Московской области отметили растущий интерес к выборам у молодёжи

19 сентября 2026, 16:21

оригинал А. Булгаков (Фото: отделение ЕР в г. о. Щёлково)

Глава Щёлкова Андрей Булгаков проголосовал на выборах в школе №16 вместе с молодыми избирателями и участниками СВО. А депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион по лыжным гонкам сделал выбор на участке в Центре культуры «Подмосковье» в Мытищах.





Булгаков отметил растущий интерес к выборам у молодёжи.

«Выборы – это всегда про личную ответственность. Особенно ценно, что сегодня на участки приходят молодые ребята, и многие – впервые. Для них это первый взрослый политический выбор и реальный вклад в своё будущее, в котором они будут жить, работать, создавать семьи. Уверен, что сильная страна начинается с людей, которым не всё равно», – сказал Булгаков.

«Победа складывается из маленьких шагов, которые делает каждый. Один голос – это шаг, а вместе мы – команда. Не стойте на обочине, приходите на участки. Времени достаточно: за три дня можно выбрать любой удобный момент. А для тех, кто не успевает, есть дистанционное голосование. Главное – не оставаться в стороне. Приходите, зовите родных, друзей, соседей. Давайте вместе сделаем этот выбор», – призвал Легков.