В Московской области отметили растущий интерес к выборам у молодёжи
Глава Щёлкова Андрей Булгаков проголосовал на выборах в школе №16 вместе с молодыми избирателями и участниками СВО. А депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион по лыжным гонкам сделал выбор на участке в Центре культуры «Подмосковье» в Мытищах.
Булгаков отметил растущий интерес к выборам у молодёжи.
«Выборы – это всегда про личную ответственность. Особенно ценно, что сегодня на участки приходят молодые ребята, и многие – впервые. Для них это первый взрослый политический выбор и реальный вклад в своё будущее, в котором они будут жить, работать, создавать семьи. Уверен, что сильная страна начинается с людей, которым не всё равно», – сказал Булгаков.Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы Александр Легков уверен, что голосование – это общий старт, от которого зависит будущее Московской области и всей страны.
«Победа складывается из маленьких шагов, которые делает каждый. Один голос – это шаг, а вместе мы – команда. Не стойте на обочине, приходите на участки. Времени достаточно: за три дня можно выбрать любой удобный момент. А для тех, кто не успевает, есть дистанционное голосование. Главное – не оставаться в стороне. Приходите, зовите родных, друзей, соседей. Давайте вместе сделаем этот выбор», – призвал Легков.
После голосования спортсмен поговорил с членами участковой комиссии и наблюдателями, отметил чёткую организацию работы участка. Он подчеркнул, что присутствие наблюдателей – гарантия открытости процедуры и доверия к результатам голосования.
В городском округе Мытищи работают 102 избирательных участка, голосование проходит штатно, нарушений не зафиксировано. Многие жители отмечают удобство трёхдневного формата, которое позволяет каждому выбрать удобное время для посещения участка.