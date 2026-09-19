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Ветеран СВО Виктор Турбаевский впервые стал наблюдателем от Общественной палаты

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Ветеран специальной военной операции Виктор Турбаевский принял участие в голосовании. Кроме того, он впервые попробовал себя в новой роли — наблюдателя от Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.



Турбаевский работает на избирательном участке № 2828. Этот участок находится в Сергиево-Посадском городском округе. Здесь свою волю выражают жители села Березняки. Кроме того, сюда приходят голосовать люди из пяти окрестных деревень, коттеджных посёлков и садовых товариществ.

Виктор объяснил, почему решил стать наблюдателем. По его словам, он видит в этом ещё один свой долг перед Родиной.

«Я считаю это ещё одним своим долгом перед Родиной. Выборы должны быть правильные и честные», — сказал ветеран.
Ранее ветеран СВО Александр Журавлёв оценил работу Центра общественного наблюдения в Подмосковье. Он подчеркнул, что прозрачность на выборах крайне важна.
Ольга Щелокова

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