В Талдоме задержали курьера мошенников, укравших у пенсионерки 2,8 млн рублей
В Подмосковье полицейские задержали пособника телефонных мошенников, которые украли у пенсионерки 2,8 млн рублей. Подробности сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть Талдомского городского округа поступило заявление о мошенничестве от 75-летней местной жительницы.
«Пенсионерке звонили якобы сотрудники правоохранительных органов и Центробанка России. Они убедили пострадавшую, что для сохранения сбережений ей нужно задекларировать их, передав «инкассаторам» для внесения на безопасный счёт. Пожилая женщина выполнила инструкции и отдала сначала 1,8 млн рублей одному «доверенному лицу», а затем ещё миллион – второму. Поняв, что её обманули, пенсионерка пошла в отделение», – пояснила Петрова.Через некоторое время сотрудники киберполиции и уголовного розыска Подмосковья задержали одного из злоумышленников – 21-летнего жителя Химок. В преступной схеме он исполнял роль курьера, отметила представитель регионального МВД.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд заключил фигуранта под стражу. Полицейские устанавливают его соучастников и выявляют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.