В Талдоме задержали курьера мошенников, укравших у пенсионерки 2,8 млн рублей

03 февраля 2026, 20:24

оригинал Фото: istockphoto / Dmytro Skrypnykov

В Подмосковье полицейские задержали пособника телефонных мошенников, которые украли у пенсионерки 2,8 млн рублей. Подробности сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть Талдомского городского округа поступило заявление о мошенничестве от 75-летней местной жительницы.





«Пенсионерке звонили якобы сотрудники правоохранительных органов и Центробанка России. Они убедили пострадавшую, что для сохранения сбережений ей нужно задекларировать их, передав «инкассаторам» для внесения на безопасный счёт. Пожилая женщина выполнила инструкции и отдала сначала 1,8 млн рублей одному «доверенному лицу», а затем ещё миллион – второму. Поняв, что её обманули, пенсионерка пошла в отделение», – пояснила Петрова.