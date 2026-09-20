«Очень хорошая явка»: как проходит голосование в Химках
Член ОП Домбровская рассказала о ходе голосования в Химках
Председатель комиссии по ЖКХ, транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Общественной палаты городского округа Химки Екатерина Домбровская рассказала о ходе голосования на выборах депутатов Государственной думы.
По ее словам, явка избирателей оказалась «очень хорошей», и на участках наблюдается активная вовлеченность граждан.
«У нас очень много людей пришло, спокойно. Мы наблюдаем, у нас мониторинг, не вмешиваемся ни во что. Но должны пресекать нарушения, но такого у нас не было», — отметила Домбровская.Ранее о работе избирательных участков на выборах в регионе рассказал председатель комиссии по развитию образования Общественной палаты Московской области Константин Куракин.