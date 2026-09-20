Явка на выборах в Госдуму на утро 20 сентября достигла 45%
По состоянию на 07:35 воскресенья явка на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва составила 45%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии России.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие связанные с ними выборы начались 18 сентября и продлятся до 20 сентября. В первые два дня голосования граждане могли посетить избирательные участки, а также воспользоваться дистанционным электронным голосованием в тех регионах, где оно доступно.
Всего в единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что выборы в Государственную думу имеют ключевое значение для внутренней политики страны.
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