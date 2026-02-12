Подмосковные огнеборцы рассказали, как сберечь гаражи и хозпостройки от пожара

12 февраля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники пожарно-спасательных частей Мособлпожспаса провели в регионе профилактические рейды. Они рассказали жителям Серпухова, Ступина и Серебряных Прудов, как защитить зимой от возгорания хозяйственные постройки и гаражи.





Как сообщили в пресс-службе ведомства, спасатели предупредили владельцев частных домов о том, что пожары часто возникают при использовании обогревателей. Жителям Подмосковья рекомендовали запомнить несколько простых правил.



«В гараже и хозпостройках нужно обязательно иметь первичные средства пожаротушения. Нельзя использовать самодельные электроприборы, оставлять обогреватели без присмотра и накрывать их. Устанавливать электроприборы следует на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся жидкостей. Категорически запрещено перегружать электросеть», – отметили в Мособлпожспасе.