Подмосковные огнеборцы рассказали, как сберечь гаражи и хозпостройки от пожара
Работники пожарно-спасательных частей Мособлпожспаса провели в регионе профилактические рейды. Они рассказали жителям Серпухова, Ступина и Серебряных Прудов, как защитить зимой от возгорания хозяйственные постройки и гаражи.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, спасатели предупредили владельцев частных домов о том, что пожары часто возникают при использовании обогревателей. Жителям Подмосковья рекомендовали запомнить несколько простых правил.
«В гараже и хозпостройках нужно обязательно иметь первичные средства пожаротушения. Нельзя использовать самодельные электроприборы, оставлять обогреватели без присмотра и накрывать их. Устанавливать электроприборы следует на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся жидкостей. Категорически запрещено перегружать электросеть», – отметили в Мособлпожспасе.Там также напомнили, что хозяйственные постройки часто располагаются вплотную к жилым домам, и огонь может перекинуться на них. Об этом следует помнить.
Кроме того, жителей Подмосковья призвали установить в помещениях автономные пожарные извещатели, а при возгорании немедленно звонить по номеру 112.