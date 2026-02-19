Мособлсуд изменил приговор осуждённой по делу об афере с квартирой Долиной
Московский областной суд увеличил на три месяца срок наказания курьеру Анжеле Цырульниковой, осуждённой по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Москве. Первая судебная инстанция назначила Цырульниковой семь лет колонии.
Мособлсуд рассмотрел апелляционные жалобы осуждённых и апелляционное представление прокурора на приговор Балашихинского городского суда от ноября 2025 года в отношении четырёх подсудимых. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
«Согласно первоначальному приговору, преступная группа, в которой состояла Цырульникова, убедила Долину в необходимости перевести деньги на «безопасные счета» и провести якобы фиктивную сделку купли-продажи её квартиры под контролем правоохранительных органов. Певица выполнила указания и передала средства обвиняемым. Ущерб потерпевшей превысил 300 млн рублей», – сказано в сообщении.Кроме того, Цырульникова вместе с другими неустановленными лицами совершила мошенничество в отношении ещё двух потерпевших. Один из них был беззащитным лицом, и Мособлсуд признал это отягчающим обстоятельством.
В связи с этим Цырульниковой усилили наказание до четырёх лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в 900 000 рублей. Окончательное наказание по совокупности преступлений составило семь лет три месяца лишения свободы со штрафом в размере 1,1 млн рублей.
Всех членов группы признали виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере.