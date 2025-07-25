Можайские медики скорой помощи приняли роды за решёткой
Бригада медиков из Можайска приняла роды в женской исправительной колонии. Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной станции скорой медицинской помощи.
«Дети не всегда рождаются в роддоме. Кто-то появляется на свет в транспорте, в квартире, на даче и даже в исправительной колонии, где мать отбывает срок за преступление. Так произошло в один из летних дней в Можайске. Вызов из пенитенциарного учреждения в посёлке Дзержинский поступил на Можайскую подстанцию скорой медицинской помощи поздней ночью», – рассказали в пресс-службе.Сотрудники скорой обязаны участвовать в родовспоможении и оказывать экстренную помощь в том числе на режимных объектах. Вызов был принят в 3.39, а в 4.10 бригада приняла роды у 38-летней осуждённой, которая родила уже пятого ребёнка.
Здоровый мальчик появился на свет в автомобиле скорой помощи на территории учреждения ФСИН. Затем в сопровождении сотрудников исправительного учреждения родильница и новорождённый были доставлены в Наро-Фоминский перинатальный центр.
По информации Можайской подстанции, в этом году медики принимают уже третьи роды за решёткой.