20 ноября 2026, 14:51

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Прожитые годы не щадят сосуды, и для женщин возраст 45 лет становится важной физиологической границей. Об этом предупредила врач-терапевт Тропарёвской врачебной амбулатории Можайской больницы Муминат Бабаева.





Именно в этот период в организме начинают происходить скрытые изменения, которые постепенно переводят женское сердце из зоны относительной безопасности в зону повышенного внимания кардиологов.

«До наступления менопаузы от атеросклероза и инфаркта женщин защищают половые гормоны эстрогены. Они поддерживают эластичность сосудистых стенок и контролируют уровень «хорошего» холестерина. Но после 45-50 лет выработка этих гормонов снижается, и природная «броня» исчезает. Часто такие симптомы надвигающейся беды, как одышка, усталость или боли в груди женщины списывают на стресс или климакс, теряя драгоценное время», – разъяснила доктор.