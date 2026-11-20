Можайский терапевт предупредила о риске инфаркта для женщин после 45 лет
Прожитые годы не щадят сосуды, и для женщин возраст 45 лет становится важной физиологической границей. Об этом предупредила врач-терапевт Тропарёвской врачебной амбулатории Можайской больницы Муминат Бабаева.
Именно в этот период в организме начинают происходить скрытые изменения, которые постепенно переводят женское сердце из зоны относительной безопасности в зону повышенного внимания кардиологов.
«До наступления менопаузы от атеросклероза и инфаркта женщин защищают половые гормоны эстрогены. Они поддерживают эластичность сосудистых стенок и контролируют уровень «хорошего» холестерина. Но после 45-50 лет выработка этих гормонов снижается, и природная «броня» исчезает. Часто такие симптомы надвигающейся беды, как одышка, усталость или боли в груди женщины списывают на стресс или климакс, теряя драгоценное время», – разъяснила доктор.По словам Бабаевой, возраст после 45 лет — не повод для паники, а сигнал к тому, чтобы взять здоровье сосудов под строгий контроль. Женщине нужно каждый год проверять уровень холестерина и сахара в крови, следить за артериальным давлением и отказаться от курения. Регулярная физическая активность и умение справляться со стрессом помогут компенсировать гормональные изменения.
Главное – перестать списывать недомогание на возраст и помнить, что своевременная профилактика работает лучше любого лечения, заключила врач.