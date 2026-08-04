Можайский врач раскрыла связь между плохим сном и сахарным диабетом

04 августа 2026, 15:00

оригинал Г. Галкина (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

Правильный сон защищает организм от сахарного диабета второго типа. Об этом заявила врач-терапевт Можайской больницы Галина Галкина.





По словам медика, которые приводит подмосковный Минздрав, когда человек высыпается, его клетки становятся чувствительнее к инсулину.



Этот гормон открывает клеткам двери для сахара из крови. Если выспаться, сахар легко заходит в клетки, давая им энергию, а его уровень в крови остаётся нормальным. А вот при недосыпе механизм ломается, и сахар начинает накапливаться в сосудах.

«Когда мы спим мало или плохо, наш организм испытывает стресс и думает, что наступили тяжёлые времена. В ответ он меняет гормональный фон: выделяет больше веществ, которые повышают сахар в крови и мешают инсулину работать правильно. Это состояние называется инсулинорезистентностью. Простыми словами, клетки перестают слышать команды инсулина. Такая перегрузка истощает силы поджелудочной железы и создаёт условия для развития диабета второго типа», – отметила специалист.

«Старайтесь спать по семь-восемь часов каждую ночь и ложиться примерно в одно и то же время, даже в выходные. Так вы не просто отдыхаете, но и даете своему телу шанс настроить обмен веществ

Хороший сон делает человека бодрее, улучшает настроение и одновременно служит надежным щитом, который защищает сосуды и поджелудочную железу от опасной болезни», – сказала Галкина.