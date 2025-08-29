В ХМАО кавказцы окружили участника «Русской общины» и требовали извинений

29 августа 2025, 13:26

Фото: iStock/globalmoments

В городе Пыть-Ях в ХМАО толпа кавказцев окружила участника движения «Русская община» и требовали от него извинений. Конфликт начался после того, как местный житель снял на видео двоих кавказцев, которые были в неадекватном состоянии.