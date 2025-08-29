В ХМАО кавказцы окружили участника «Русской общины» и требовали извинений
В городе Пыть-Ях в ХМАО толпа кавказцев окружила участника движения «Русская община» и требовали от него извинений. Конфликт начался после того, как местный житель снял на видео двоих кавказцев, которые были в неадекватном состоянии.
Сначала член движения увидел двух человек, которые находились на улице в состоянии опьянения. Мужчина пообещал их выложить в интернет, но позже к месту стали стягиваться другие кавказцы. При этом снимавший вызвал на место полицию и врачей. Скорая сразу забрала в больницу одного из мужчин, который предположительно находился в наркотическом опьянении. Кавказцы же окружили члена «Русской общины» и требовали от него извинений.
На место стянулись полицейские, которые просто наблюдали за происходящим. Как позже сообщили в официальной telegram-канале движения, в Пыть-Яхе появился аналогичный «Русской общине» чат, где они координируются в случае конфликтных ситуаций.
Как выяснилось позднее, один из неадекватом действительно принимал наркотик.
