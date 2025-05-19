Пак временно сменил Аубакирова на посту главы Жуковского

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Борис Аубакиров покинул пост главы городского округа Жуковский. Об этом сообщили в пресс-служба администрации муниципалитета.
«Аубакиров досрочно сложил полномочия главы Жуковского. Эту должность он занимал с 16 декабря 2023 года. Временно исполнять полномочия руководителя муниципалитета будет Андроник Пак», – говорится в сообщении.Ранее Пак возглавлял городской округ Дзержинский. В конце пошлого года муниципалитета вошел в состав городского округа Люберцы.
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