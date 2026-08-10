Мужчина открыл стрельбу на улице в Подмосковье
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который открыл стрельбу в общественном месте в посёлке Дрожжино Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сообщение о стрельбе поступила из района Южной улицы.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что нетрезвый 38-летний местный житель, находясь в компании знакомых, несколько раз выстрелил в воздух из имеющегося у него револьвера», — говорится в сообщении.Хулигана задержали. Причину стрельбы он объяснил тем, что просто хотел опробовать оружие. Задержанного доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
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