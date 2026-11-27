Мужчина попался на краже семи бутылок алкоголя из магазина в Балашихе
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Покупателя, попытавшегося вынести из магазина в Балашихе неоплаченный алкоголь, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из точки известной торговой сети в микрорайоне Железнодорожный.
«Росгвардейцы оперативно прибыли на место и выяснили, что один из покупателей взял семь бутылок крепкого дорогого спиртного и пронёс через кассовую зону, не оплатив», — говорится в сообщении.Недобросовестного покупателя задержали и передали полиции. Оказалось, что это 48-летний приезжий из Владимирской области. По факту происшествия начато расследование.
Ранее сообщалось, что 73-летняя жительница Ступина, у которой телефонные мошенники попытались выманить миллион рублей, помогла правоохранителям задержать курьера преступников.