Мужчина попался на переклеивании ценников в магазине в Ленинском округе

05 октября 2026, 14:12

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 39-летнего приезжего при попытке смошенничать с ценниками в одном из магазинов в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Инцидент произошёл в гипермаркете, расположенном на Варшавском шоссе в посёлке Битца.





«Мужчина взял с полки два дорогих смесителя, переклеил на них штрих-коды с товаров, которые были дешевле в 14 раз, и пробил эту цену на кассе самообслуживания. Эти манипуляции заметили через камеры видеонаблюдения охранники магазина и нажали кнопку тревоги», — говорится в сообщении.