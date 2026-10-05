Мужчина попался на переклеивании ценников в магазине в Ленинском округе
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 39-летнего приезжего при попытке смошенничать с ценниками в одном из магазинов в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл в гипермаркете, расположенном на Варшавском шоссе в посёлке Битца.
«Мужчина взял с полки два дорогих смесителя, переклеил на них штрих-коды с товаров, которые были дешевле в 14 раз, и пробил эту цену на кассе самообслуживания. Эти манипуляции заметили через камеры видеонаблюдения охранники магазина и нажали кнопку тревоги», — говорится в сообщении.Ущерб от действий недобросовестного покупателя составил около 50 тысяч рублей. Росгвардейцы доставили задержанного в полицию для дальнейшего разбирательства.