Музыканты ансамбля из Дубны завоевали две первые премии международного конкурса

26 марта 2026, 17:17

Музыканты ансамбля русских народных инструментов преподавателей Дубненской детской школы искусств «Серпантин» выступили на XII Международном конкурсе «Нальчик – подкова счастья» и вернулись с двумя наградами. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





За исполнение русской народной песни «Калинка» и парафраз на тему песни «Московские окна» ансамбль получил диплом лауреата первой степени. За сольное выступление с пьесами из «Сюиты в старинном стиле» Альфреда Шнитке лучшей в своей номинации была признана Галина Дементьева.

«Конкуренция была очень высокой. Все участники – талантливые музыканты, вкладывающие в исполнение душу и эмоции. Я довольна своим выступлением и рада, что отмечена дипломом первой степени в номинации «Народные инструменты. Соло», – поделилась впечатлениями Дементьева.