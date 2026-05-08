В Домодедове во время акции «Лучи Победы» зажгли 500 свечей
На центральной площади города Домодедова волонтёры Подмосковья и неравнодушные жители собрались почтить память ветеранов всех войн. Несмотря на дождь, состоялась акция «Лучи Победы».
На акцию пришли также дети и пожилые люди. На то, чтобы зажечь все 500 свечей, ушло около 40 минут.
Подготовка заняла несколько дней. Сначала волонтёры выбрали изображение, которое станет основой композиции, затем несколько раз отрепетировали расстановку свечей, чтобы добиться точного рисунка.
Финальная композиция представляла собой Знамя Победы.
