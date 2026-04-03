В Подмосковье пенсионерку заперли на балконе её кошки
90-летнюю жительницу села Узуново Сергиево-Посадского округа случайно заперли на балконе её домашние питомцы. На помощь пенсионерке пришли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
В единую службу спасения «Система-112» позвонили соседи, которые услышали крики о помощи. Прибывшие спасатели увидели, что пожилая женщина стоит на балконе третьего этажа. Оказалось, что дверь заперла одна из её 20 кошек.
«Спасатели решили, чтобы минимизировать ущерб, не взламывать входную дверь, а использовать трёхколенную лестницу. Один из спасателей поднялся по лестнице и открыл балконную дверь», — говорится в сообщении.Пожилая женщина была взволнована происшествием, но медицинская помощь ей не потребовалась.