В Подмосковье пенсионерку заперли на балконе её кошки

03 апреля 2026, 16:22

90-летнюю жительницу села Узуново Сергиево-Посадского округа случайно заперли на балконе её домашние питомцы. На помощь пенсионерке пришли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





В единую службу спасения «Система-112» позвонили соседи, которые услышали крики о помощи. Прибывшие спасатели увидели, что пожилая женщина стоит на балконе третьего этажа. Оказалось, что дверь заперла одна из её 20 кошек.





«Спасатели решили, чтобы минимизировать ущерб, не взламывать входную дверь, а использовать трёхколенную лестницу. Один из спасателей поднялся по лестнице и открыл балконную дверь», — говорится в сообщении.