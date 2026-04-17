На даче в Подмосковье нашли нарколабораторию
Лабораторию для производства синтетических наркотиков обнаружили полицейские в дачном доме в деревне Хлыбы Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Выпуском нелегальных веществ занимался 34-летний житель Солнечногорска, ранее судимый за аналогичное преступление. Его задержали.
«При обыске в доме нашли лабораторное оборудование, вещество для производства наркотиков и 29 бутылок различного объёма с прекурсорами», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что пятеро россиян организовали в Тамбовской области нарколабораторию и изготовили почти 100 килограммов мефедрона.