Достижения.рф

На даче в Подмосковье нашли нарколабораторию

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Лабораторию для производства синтетических наркотиков обнаружили полицейские в дачном доме в деревне Хлыбы Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Выпуском нелегальных веществ занимался 34-летний житель Солнечногорска, ранее судимый за аналогичное преступление. Его задержали.

«При обыске в доме нашли лабораторное оборудование, вещество для производства наркотиков и 29 бутылок различного объёма с прекурсорами», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что пятеро россиян организовали в Тамбовской области нарколабораторию и изготовили почти 100 килограммов мефедрона.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0