В Подмосковье за месяц провели более 24 тысяч проверок качества мяса с рынков

08 апреля 2026, 16:54

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 24 тысяч исследований проб мяса, привезённого для продажи на рынках и ярмарках Московской области, провели специалисты Государственной ветеринарной службы в марте. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Качество мяса проверяли с помощью физико-химических анализов и дозиметра, а также брали пробу варки.





«Эксперты провели 9 238 исследований свинины, 9 110 — мяса птицы, 3 425 —баранины и 2 770 — говядины. По итогам проверок с продажи сняли 165 килограммов мяса, не соответствующего нормам», — говорится в сообщении.