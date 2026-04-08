В Подмосковье за месяц провели более 24 тысяч проверок качества мяса с рынков
Свыше 24 тысяч исследований проб мяса, привезённого для продажи на рынках и ярмарках Московской области, провели специалисты Государственной ветеринарной службы в марте. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Качество мяса проверяли с помощью физико-химических анализов и дозиметра, а также брали пробу варки.
«Эксперты провели 9 238 исследований свинины, 9 110 — мяса птицы, 3 425 —баранины и 2 770 — говядины. По итогам проверок с продажи сняли 165 килограммов мяса, не соответствующего нормам», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что такие проверки защищают права и здоровье потребителей, и призвали жителей и гостей области делать покупки только в официальных торговых точках.