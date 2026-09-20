На голосовании в Подмосковье не зафиксировали существенных нарушений
В ходе проведения выборов в Московской области наблюдатели не зафиксировали ни одного существенного нарушения, которое могло бы повлиять на результаты голосования. Об этом заявила первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева, передаёт корреспондент «Радио 1».
Предварительные итоги хода голосования подвели на брифинге в Центре общественного наблюдения за выборами в регионе.
«Сигналов о существенных нарушениях от субъекта общественного контроля, Общественной палаты, зафиксировано не было», — заявила Дмитриева.
Она также отметила, что в течение дня Центр общественного наблюдения посетили несколько делегаций международных наблюдателей. Кроме того, иностранные наблюдатели осматривали избирательные участки в шести подмосковных округах.
В свою очередь представительница Совета по правам человека Московской области Марина Юденич рассказала, что жалобы поступали, но в основном они были связаны с плохой подготовкой или недобросовестностью наблюдателей.
«Жалобы поступали от наблюдателей, не прошедших необходимую подготовку. Мы, например, готовим наших наблюдателей долго, тщательно, проходим по малейшим тонкостям избирательного законодательства, рассказываем о практике, в том числе и о судебной, потому что она тоже есть по итогам всех выборов. И у подготовленных людей вопросов возникнуть не могло. Так что либо людей вообще не готовили, либо готовили определённым образом — не с целью действительно контроля за выборами, а с целью создания негативного информационного фона на участке», — сказала Юденич.Ещё один участник брифинга — член Общественной палаты Подмосковья Константин Куракин — сообщил, что подготовленные ОП наблюдатели были на каждом избирательном участке региона, а члены мониторинговой группы из штаба общественного наблюдения объезжали УИКи в разных округах.
«Всего посетили более 40 подмосковных муниципалитетов, пообщались с наблюдателями, поблагодарили их за их такую сложную работу», — уточнил Куракин.
А президент Адвокатской палаты Московской области, член Общественной палаты региона Алексей Галоганов отметил, что юридическую поддержку избирателям, наблюдателям и членам УИКов оказывали около десяти тысяч юристов и адвокатов.
«Обращений было не так много: всего на данный момент их зафиксировано 123. При этом серьёзных вопросов, каких-то жалоб, нареканий не было. В основном обращения и вопросы касались каких-то технических аспектов», — уточнил Галоганов.
О ходе голосования в местах принудительного содержания рассказал заместитель председателя Общественной палаты Московской области, председатель общественного совета ГУ ФСИН Московской области Сергей Леонов. Он отметил, что там тоже работали общественные наблюдатели.
«На таких участках были наблюдатели, которые получили направление от Общественной палаты. Кроме того, эти места могли посетить аккредитованные журналисты. И они были там и освещали происходящие. Так что можно с уверенностью сказать, что всем гражданам, которые по какой-либо причине находились в дни голосования в местах принудительного содержания, предоставили возможность принять участие в голосовании и свободно и осознанно сделать свой выбор», — подчеркнул Леонов.
В завершение брифинга Татьяна Дмитриева поблагодарила всех общественников, занятых в выборах, за их профессиональный и самоотверженный труд.
В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Участки закроются в восемь вечера.