На голосовании в Подмосковье не зафиксировали существенных нарушений

20 сентября 2026, 19:10

оригинал Фото: медиасток.рф

В ходе проведения выборов в Московской области наблюдатели не зафиксировали ни одного существенного нарушения, которое могло бы повлиять на результаты голосования. Об этом заявила первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева, передаёт корреспондент «Радио 1».





Предварительные итоги хода голосования подвели на брифинге в Центре общественного наблюдения за выборами в регионе.





«Сигналов о существенных нарушениях от субъекта общественного контроля, Общественной палаты, зафиксировано не было», — заявила Дмитриева.

Татьяна Дмитриева (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)

«Жалобы поступали от наблюдателей, не прошедших необходимую подготовку. Мы, например, готовим наших наблюдателей долго, тщательно, проходим по малейшим тонкостям избирательного законодательства, рассказываем о практике, в том числе и о судебной, потому что она тоже есть по итогам всех выборов. И у подготовленных людей вопросов возникнуть не могло. Так что либо людей вообще не готовили, либо готовили определённым образом — не с целью действительно контроля за выборами, а с целью создания негативного информационного фона на участке», — сказала Юденич.

Марина Юденич (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)

«Всего посетили более 40 подмосковных муниципалитетов, пообщались с наблюдателями, поблагодарили их за их такую сложную работу», — уточнил Куракин.

Константин Куракин (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)

«Обращений было не так много: всего на данный момент их зафиксировано 123. При этом серьёзных вопросов, каких-то жалоб, нареканий не было. В основном обращения и вопросы касались каких-то технических аспектов», — уточнил Галоганов.

Александр Галоганов (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)

«На таких участках были наблюдатели, которые получили направление от Общественной палаты. Кроме того, эти места могли посетить аккредитованные журналисты. И они были там и освещали происходящие. Так что можно с уверенностью сказать, что всем гражданам, которые по какой-либо причине находились в дни голосования в местах принудительного содержания, предоставили возможность принять участие в голосовании и свободно и осознанно сделать свой выбор», — подчеркнул Леонов.