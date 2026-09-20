Явка на выборах в Подмосковье к 18:00 третьего дня превысила 49%

20 сентября 2026, 18:51

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Явка избирателей на выборах в Московской области по состоянию на 18:00 заключительного дня голосования, 20 сентября, составила 49,22%. Такие данные приводятся в телеграм-канале Мособлизбиркома.