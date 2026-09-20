Явка на выборах в Подмосковье к 18:00 третьего дня превысила 49%
Явка избирателей на выборах в Московской области по состоянию на 18:00 заключительного дня голосования, 20 сентября, составила 49,22%. Такие данные приводятся в телеграм-канале Мособлизбиркома.
На избирательных участках свои голоса отдали 43,71% человек, а дистанционное электронное голосование (ДЭГ) выбрали 90,57%.
Напомним, с 18 по 20 сентября в Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Жители Коломны, Химок, Пушкине и Лобни выбирают депутатов местных советов. Всего в регионе работают почти 3970 избирательных участков, сегодня они открылись в 08:00 и закроются в 20:00. Прозрачность выборов обеспечивают около 23 тысяч наблюдателей.
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