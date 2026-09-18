На избирательные участки пришли первые жители Долгопрудного
Многие долгопрудненцы даже в будний день нашли время проголосовать за кандидатов в Госдуму и Мособлдуму. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В Долгопрудном работают 44 участка. Ход избирательного процесса контролируют более 200 наблюдателей. На каждом участке установлены информационные стенды с данными о кандидатах и выдвинувших их политических партиях, образцами заполненных бюллетеней, а также напоминанием об ответственности за нарушение избирательного законодательства.
Уточнить местонахождение своего участка можно на сайте администрации Долгопрудного, на портале госуслуг в разделе «Выборы», сайте ЦИК России или по телефону 8 (800) 200-00-20.
Молодёжь, голосующая впервые, получит от избирательной комиссии полезные подарки. На участок можно прийти 18, 19 и 20 сентября с 8 до 20 часов.
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