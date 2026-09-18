На избирательные участки пришли первые жители Долгопрудного

18 сентября 2026, 12:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Многие долгопрудненцы даже в будний день нашли время проголосовать за кандидатов в Госдуму и Мособлдуму. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.