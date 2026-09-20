На избирательных участках в Химках поздравили именинников
Членов избирательных комиссий округа Химки, которые отмечают дни рождения в период проведения голосования, поздравили с праздником замглавы округа Руслан Смашнёв и начальник Управления делами и контроля Сергей Калинин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Такая традиция существует в Химках уже несколько лет
«Например, на участке №3566 в микрорайоне Левобережный поздравления получил Алексей Петушков, а на участке №3566 — Кирилл Смирнов. Химчанам вручили небольшие подарки, а коллеги по участку присоединились к поздравлениям», — говорится в сообщении.Всего на территории округа Химки работают 118 избирательных участков.
В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Участки закроются в восемь вечера.