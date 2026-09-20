На избирательных участках в Химках поздравили именинников

20 сентября 2026, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Членов избирательных комиссий округа Химки, которые отмечают дни рождения в период проведения голосования, поздравили с праздником замглавы округа Руслан Смашнёв и начальник Управления делами и контроля Сергей Калинин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Такая традиция существует в Химках уже несколько лет





«Например, на участке №3566 в микрорайоне Левобережный поздравления получил Алексей Петушков, а на участке №3566 — Кирилл Смирнов. Химчанам вручили небольшие подарки, а коллеги по участку присоединились к поздравлениям», — говорится в сообщении.