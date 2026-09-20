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На избирательных участках в Химках поздравили именинников

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Членов избирательных комиссий округа Химки, которые отмечают дни рождения в период проведения голосования, поздравили с праздником замглавы округа Руслан Смашнёв и начальник Управления делами и контроля Сергей Калинин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Такая традиция существует в Химках уже несколько лет

«Например, на участке №3566 в микрорайоне Левобережный поздравления получил Алексей Петушков, а на участке №3566 — Кирилл Смирнов. Химчанам вручили небольшие подарки, а коллеги по участку присоединились к поздравлениям», — говорится в сообщении.
Всего на территории округа Химки работают 118 избирательных участков.

В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Участки закроются в восемь вечера.
Лев Каштанов

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