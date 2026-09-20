Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 85% на утро 20 сентября
Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) достигла 85%. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ.
По данным ведомства, на 09:55 мск свои голоса на платформе отдали 3,4 миллиона зарегистрировавшихся избирателей. В России идет третий день голосования на выборах разных уровней.
В топ регионов по явке вошли Новгородская область (90%), Смоленская область (89%), Республика Марий Эл (89%), Магаданская область (88%) и Чувашия (88%). ДЭГ на текущих выборах применяется в 32 регионах. Дистанционно проголосовать могут граждане, заранее зарегистрировавшиеся на платформе. Москвичи голосуют на mos.ru.
Напомним, выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещенные с ними выборы различного уровня проходят в России с 18 по 20 сентября.
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