На «Каширском МПК» в 2026 введут установку по генерации электричества из газа

19 ноября 2025, 11:25

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

Мусороперерабатывающий комплекс «Каширский МПК» посетили глава округа Роман Пичугин и председатель Совета депутатов Сергей Буров. Здесь обсудили результаты работы предприятия, наградили лучших сотрудников и анонсировали внедрение уникальной системы генерации электроэнергии из свалочного газа, сообщили в Администрации городского округа Кашира.





Главе округа показали этапы технологического цикла, начиная с глубокой сортировки отходов. Генеральный директор комплекса Александр Зиновьев рассказал о проекте по дегазации и генерации энергии.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира



«Мы выходим на новый уровень экологической и энергетической эффективности. Уже в 2026 году планируем ввести в эксплуатацию установку, которая будет осуществлять сбор свалочного газа и преобразовывать его в электричество. Это позволит не только полностью решить проблему запахов, но и обеспечить энергонезависимость части объектов комплекса», — подчеркнул Александр.