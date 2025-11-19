На «Каширском МПК» в 2026 введут установку по генерации электричества из газа
Мусороперерабатывающий комплекс «Каширский МПК» посетили глава округа Роман Пичугин и председатель Совета депутатов Сергей Буров. Здесь обсудили результаты работы предприятия, наградили лучших сотрудников и анонсировали внедрение уникальной системы генерации электроэнергии из свалочного газа, сообщили в Администрации городского округа Кашира.
Главе округа показали этапы технологического цикла, начиная с глубокой сортировки отходов. Генеральный директор комплекса Александр Зиновьев рассказал о проекте по дегазации и генерации энергии.
«Мы выходим на новый уровень экологической и энергетической эффективности. Уже в 2026 году планируем ввести в эксплуатацию установку, которая будет осуществлять сбор свалочного газа и преобразовывать его в электричество. Это позволит не только полностью решить проблему запахов, но и обеспечить энергонезависимость части объектов комплекса», — подчеркнул Александр.«Каширский МПК» сочетает современные технологии переработки отходов и социальную ответственность. На предприятии работают около 400 жителей Каширы и соседних округов.
В конце визита Роман Пичугин вручил Благодарственные письма главы округа сотрудникам, добросовестно выполняющим свои обязанности. Награды получили сортировщик отходов, специалист административно-хозяйственной деятельности и кладовщик.