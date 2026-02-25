В горнолыжном турнире в Химках приняли участие 50 юных спортсменов
Турнир для ребят в возрасте от семи до 15 лет провели на горнолыжной базе «Родина» в округе Химки. Участниками мероприятия стали около 50 воспитанников местной спортшколы по зимним видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Юные горнолыжники соревновались в дисциплине «слалом-гигант».
«В младшей возрастной категории победу среди девочек одержала Эя Бирюкова, а среди мальчиков — Арсений Пчелинцев, в средней возрастной категории лучшими стали Алиса Юнусова и Андрей Столяров, а среди горнолыжников старшего возраста — София Петухова и Пётр Дерунов», — говорится в сообщении.Победители и призёры получили награды и подарки.
