В горнолыжном турнире в Химках приняли участие 50 юных спортсменов

25 февраля 2026, 14:10

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Турнир для ребят в возрасте от семи до 15 лет провели на горнолыжной базе «Родина» в округе Химки. Участниками мероприятия стали около 50 воспитанников местной спортшколы по зимним видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Юные горнолыжники соревновались в дисциплине «слалом-гигант».





«В младшей возрастной категории победу среди девочек одержала Эя Бирюкова, а среди мальчиков — Арсений Пчелинцев, в средней возрастной категории лучшими стали Алиса Юнусова и Андрей Столяров, а среди горнолыжников старшего возраста — София Петухова и Пётр Дерунов», — говорится в сообщении.