Под Истрой подросток на питбайке столкнулся на перекрёстке с автомобилем
Подмосковные полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием питбайка в муниципальном округе Истра, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла в пятницу на автодороге «ММК – Аносино – Павловская Слобода».
«По предварительной информации, 16-летний юноша, управляя питбайком и выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с легковой машиной. Пострадали 23-летняя женщина-водитель автомобиля и подросток на мотоцикле. Их госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства произошедшего», – отметили в управлении.Ранее сообщалось, что Мособлдума запретила продавать детям бензин и установила размер штрафов за это.