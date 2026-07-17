Под Истрой подросток на питбайке столкнулся на перекрёстке с автомобилем

17 июля 2026, 17:14

оригинал Фото: ГУ МВД РФ по МО

Подмосковные полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием питбайка в муниципальном округе Истра, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.





Авария произошла в пятницу на автодороге «ММК – Аносино – Павловская Слобода».

«По предварительной информации, 16-летний юноша, управляя питбайком и выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с легковой машиной. Пострадали 23-летняя женщина-водитель автомобиля и подросток на мотоцикле. Их госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства произошедшего», – отметили в управлении.