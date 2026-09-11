В Подольске 12 сентября проведут выставку-пристройство приютских животных
Выставку-пристройство «Моё собачье дело» проведут в парке имени Виктора Талалихина в Подольске в субботу, 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие начнётся в 13:30. Гости смогут познакомиться с приютскими животными и забрать их домой.
«Все четвероногие участники выставки обработаны от паразитов, привиты и чипированы», — говорится в сообщении.В рамках выставки проведут сбор помощи для приюта. Здесь с благодарностью примут корма, игрушки, пелёнки и лекарства.
Мероприятие будет открытым для всех, возрастных ограничений нет.
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