В Подольске 12 сентября проведут выставку-пристройство приютских животных

11 сентября 2026, 17:43

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Выставку-пристройство «Моё собачье дело» проведут в парке имени Виктора Талалихина в Подольске в субботу, 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие начнётся в 13:30. Гости смогут познакомиться с приютскими животными и забрать их домой.





«Все четвероногие участники выставки обработаны от паразитов, привиты и чипированы», — говорится в сообщении.