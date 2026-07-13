Зоозащитники пытаются спасти медведя от многолетних мучений в Красноярском крае
В Новосёловском районе Красноярского края зоозащитники пытаются спасти медведя, который уже около 15 лет живёт в тесной грязной клетке у придорожного кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Косолапого содержат в небольшом вольере с зацветшей водой, и его состояние вызывает серьёзные опасения у неравнодушных местных жителей. Отмечается, что ранее были попытки перевезти зверя в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», но они не увенчались успехом. Конкретные причины неудач не указаны.
Активисты выложили в соцсети видео с условиями содержания медведя — за сутки ролик набрал почти 200 тысяч просмотров. В материале подчеркивается, что обеспокоенные судьбой зверя люди готовят коллективное обращение, чтобы добиться освобождения животного.
Ранее «Радио 1» передавало, что в московском жилом комплексе на Нагатинской улице произошёл коммунальный коллапс из-за кошачьего наполнителя. Дело в том, что один из жильцов верхних этажей три года смывал содержимое лотка в унитаз, и стояк окончательно забился — это привело к неприятному инциденту.
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