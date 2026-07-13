Зоозащитники пытаются спасти медведя от многолетних мучений в Красноярском крае

13 июля 2026, 06:59

Фото: iStock/ViktoriiaNovokhatska

В Новосёловском районе Красноярского края зоозащитники пытаются спасти медведя, который уже около 15 лет живёт в тесной грязной клетке у придорожного кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.