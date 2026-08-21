На охраняемом объекте в Сергиевом Посаде поймали группу сталкеров

21 августа 2026, 12:14

оригинал Фото: istockphoto.com/Andrey Mikhaylov

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нескольких жителей Подмосковья в возрасте от 18 до 30 лет за проникновение на охраняемый объект в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сигнал тревоги поступил из административного здания на улице Бабушкина. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили на крыше молодых людей.





«Задержанные рассказали, что относятся к субкультуре сталкеров и забрались на кровлю, чтобы сделать эффектные фотографии. Они также объяснили, что перелезли через ограждение с колючей проволокой с помощью взятых с собой инструментов», — говорится в сообщении.