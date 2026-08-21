На охраняемом объекте в Сергиевом Посаде поймали группу сталкеров
Сотрудники вневедомственной охраны задержали нескольких жителей Подмосковья в возрасте от 18 до 30 лет за проникновение на охраняемый объект в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из административного здания на улице Бабушкина. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили на крыше молодых людей.
«Задержанные рассказали, что относятся к субкультуре сталкеров и забрались на кровлю, чтобы сделать эффектные фотографии. Они также объяснили, что перелезли через ограждение с колючей проволокой с помощью взятых с собой инструментов», — говорится в сообщении.Молодых людей доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что пьяный хулиган из Сергиево-Посадского округа на спор залез на памятник.