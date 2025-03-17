На Озернинском водохранилище спасли провалившуюся под лёд лосиху

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Лосиха провалилась под лёд на Озернинском водохранилище в Рузском округе, животное спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О том, что лосиха угодила в ледяную полынью, в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что животное барахтается в ледяной воде в двухстах метрах от берега. Специалисты в гидрокостюмах и на спасательном плоту отправились на выручку тонущей лосихе. Они распиливали лёд бензопилой и прокладывали животному путь к берегу», — говорится в сообщении.Добравшись до лосихи, один из спасателей обвязал её верёвкой и животное вытащили из воды на сушу. После чего лосиху передали сотрудникам ветеринарной службы, прибывшим на место происшествия.
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