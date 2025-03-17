На Озернинском водохранилище спасли провалившуюся под лёд лосиху

Пожароопасный сезон в Московской области, согласно прогнозам синоптиков, в этом году открывается раньше, чем обычно. О том, как в регионе ведётся подготовка к защите лесов от огня, доложил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и округов руководитель регионального Комлесхоза Евгений Агулов. медиасток.рф