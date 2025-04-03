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На Озернинском водохранилище спасли трёх тонущих мужчин

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Трёх мужчин, тонущих на Озернинском водохранилище рядом с деревней Нововолково Рузского округа, спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О мужчинах, которые находятся в двухстах метрах от берега и просят о помощи, в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие спасатели приблизились к тонущим на двух лодках, вытащили их из воды, отвезли на берез и укутали в термоодеяла», — говорится в сообшении.
Оказалось, что мужчины 55, 45 и 22 лет плавали по водохранилищу на резиновой лодке, но она перевернулась. Когда мужчины попытались забраться обратно на лодку, выяснилось, что на повреждена и сдувается. Спасательных жилетов на любителях водных прогулок не было.

Всех троих спасённых госпитализировали с признаками переохлаждения.

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В Красногорске стартовал ремонт пешеходного Павшинского моста
03 апреля 2025, 14:01

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт покрытия пешеходного Павшинского моста начался в Красногорске, завершить работы планируется уже в июне, информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разместила в официальном Telegram-канале ведомства.
«В ходе работ будет обновлено свыше 420 метров покрытия на всём протяжении моста и обустроена велодорожку шириной 2,5 метра. На время работ движение по мосту перекрывать не станут: обновление будет проходить в два этапа, и на каждом из этапов одна часть моста останется открытой для прохода», — говорится в сообщении.
Велодорожку, которая сейчас расположена в центре моста, перенесут к краю, а её цвет жители могут выбрать сами: для этого открыто онлайн-голосование, которое продлится до 10 апреля.

Минтранс Подмосковья регулярно размещает материалы, касающиеся транспорта и дорожной инфраструктуры региона, в социальных сетях — на странице «ВКонтакте» и Telegram-канале.

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Фестиваль «Город танцует в парках» соберёт участников со всей России
03 апреля 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

17 мая в Подмосковье стартует III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». В этом году впервые в проекте смогут принять участие танцоры со всей России, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Худруком проекта выступает заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин.

Впервые фестиваль откроется масштабным концертом федерального уровня. 17 мая на сцене смогут выступить танцоры со всей страны. Участники из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива с 18 мая по 28 июня. Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов.

«К третьему сезону фестиваля мы подходим с пониманием, что популярность этого проекта вышла далеко за пределы Московской области. В прошлом году мы получили заявки не только из подмосковных городов, но и из других регионов, поэтому решили расширить географию участников. Ярким стартом нового сезона фестиваля «Город танцует в парках 2025» станет большой концерт с участием танцоров со всей страны», – рассказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе фестиваля.

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В Минсельхозпроде рассказали о подготовке залежных земель к использованию
03 апреля 2025, 13:45

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С наступлением весны сельхозпроизводители Подмосковья традиционно активизируют работу по вовлечению залежных земель в сельскохозяйственный оборот, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Действующим законодательством предусмотрен специальный порядок по расчистке сельскохозяйственных земель от древесно-кустарниковой растительности, в рамках которого в первую очередь необходимо подготовить проект культуртехнической мелиорации, требования к которому утверждены Приказом Минсельхоза России от 15.05.2019 № 255», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Для начала работ необходимо разработать проект и согласовать его с уполномоченной организацией — ФГБУ «Управление "Спецмелиоводхоз"»,

Культуртехническая мелиорация направлена на улучшение качества и восстановление плодородия земель. Включает в себя такие работы, как расчистка участков от деревьев, кустарников и травянистой растительности, удаление пней, камней и других препятствий, обработка солонцов, рыхление почвы, пескование, глинование, плантаж, первичная обработка почвы и другие мероприятия.

Минсельхозпрод Московской области в рамках государственной поддержки субсидирует такие проекты. В 2025 году на эти цели выделено 240,1 миллиона рублей из регионального и федерального бюджетов. Более подробную информацию о мерах господдержки можно найти на интерактивном портале «Календарь мер поддержки».

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Минтранс Подмосковья получил более 59,5 тысяч обращений через портал «Госуслуг»
03 апреля 2025, 13:30

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В первом квартале 2025 года Минтранс Подмосковья обработал свыше 59,5 тысяч обращений через региональный портал «Госуслуг». В ведомстве объявили, что гражданам доступны 21 услуга, которые можно оформить онлайн всего за несколько кликов или через МФЦ, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Наибольшее число обращений заявители направили по вопросам обслуживания единых транспортных карт «Стрелка» и выдаче разрешений на деятельность такси. Это 39,4 тысяч и 14,8 тысяч обращений соответственно. Еще одной из самых популярных услуг стала выдача техусловий на муниципальных дорогах — это порядка 2 тысяч обращений за первые 3 месяца 2025 года», — отметили в ведомстве.

Для удобства пользователей министерство проводит еженедельные вебинары, которые проходят по средам. На них заявители могут получить консультации и задать вопросы по процессу предоставления услуг.

Полный перечень доступных услуг Минтранса Подмосковья можно найти на официальном сайте ведомства по ссылке.

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Жительница Балашихи попалась на кражах продуктов из магазинов
03 апреля 2025, 13:13

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Жительницу подмосковной Балашихи, подозреваемую в серии краж продуктов из местных магазинов, задержала полиция, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Заявление о краже продуктов из торгового зала на общую сумму 17 тысяч рублей подали представители магазина, расположенного в балашихинском микрорайоне Заря. В результате расследования злоумышленница была задержана. Полицейские также установили её причастность к аналогичному преступлению на территории города. Общая сумма ущерба составила 34 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 79-летней жительницы Подмосковья более 6 млн рублей.

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