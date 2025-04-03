На Озернинском водохранилище спасли трёх тонущих мужчин

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Трёх мужчин, тонущих на Озернинском водохранилище рядом с деревней Нововолково Рузского округа, спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О мужчинах, которые находятся в двухстах метрах от берега и просят о помощи, в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие спасатели приблизились к тонущим на двух лодках, вытащили их из воды, отвезли на берез и укутали в термоодеяла», — говорится в сообшении.Оказалось, что мужчины 55, 45 и 22 лет плавали по водохранилищу на резиновой лодке, но она перевернулась. Когда мужчины попытались забраться обратно на лодку, выяснилось, что на повреждена и сдувается. Спасательных жилетов на любителях водных прогулок не было.
Всех троих спасённых госпитализировали с признаками переохлаждения.
Читайте также:
Спасатели напомнили жителям Подмосковья о правилах использования огнетушителей
В Кашире спасатели помогли медикам попасть в квартиру обездвиженной пенсионерки
На Озернинском водохранилище спасли провалившуюся под лёд лосиху
Лев Каштанов