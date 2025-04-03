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Спасатели напомнили жителям Подмосковья о правилах использования огнетушителей

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Профилактические рейды по пожарной безопасности проводят в Подмосковье работники Мособлпожспаса, особое внимание они уделяют вопросам, связанным с огнетушителями, сообщает пресс-служба ведомства.
«Огнетушители должны быть легко доступны и устойчивы, чтобы они не могли упасть или повредиться. Огнетушители нельзя закрывать вещами, так как это может усложнить их использование во время пожара. Кроме того, эти устройства нельзя хранить вблизи от печей, батарей, духовок и плит, в неотапливаемом помещении и в местах, доступных для детей», — говорится в сообщении.
Спасатели также рассказали о правилах использования разных видах огнетушителей. Например, пенным огнетушителем не рекомендуется тушить электроприборы, так как пена проводит электричество. А при применении углекислотного огнетушителя нужно следить за тем, чтобы тушащее вещество не попало на кожу.

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#мособлпожспас
#пожарная безопасность
#московская область
#подмосковье
Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали соревнований по пулевой стрельбе
03 апреля 2025, 10:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области выиграли золотую и серебряную медали на первенстве России по пулевой стрельбе, а также серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотую медаль первенства России завоевала команда юниоров до 19 лет «Московская область-1» в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м». В составе команда выступали Степан Ермолаев, Иван Колесник и Тимофей Алейников», — говорится в сообщении.
Тимофей Алейников также поднялся на вторую ступень пьедестала почёта в личном зачёте в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м» на первенстве страны. Кроме того, на всероссийских соревнованиях он завоевал серебро в дисциплине винтовка малокалиберная 50 м, три положения» и бронзовую медаль в дисциплине «винтовка малокалиберная 50 м, лёжа».

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#подмосковье
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Одинцовскому округу передали девять школьных автобусов
03 апреля 2025, 09:53

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Девять автобусов для подвоза в школы детей из отдалённых населённых пунктов получил в собственность от Московской области Одинцовский городской округ, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Автобусы марки ПАЗ на 31 место каждый поступили в распоряжение Успенской школы, Зареченской школы и школы «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова. Всего на новых автобусах к месту учёбы смогут подвозить более 560 школьников», — говорится в сообщении.
В частности, школе «КвантУм» передали пять автобусов, а Зареченской и Успенской школам — по два.

Всего с начала года министерство имущественных отношений Московской области оформило передачу 47 школьных автобусов в собственность муниципалитетов региона.

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#школьники
#автобусы
#одинцовский городской округ
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В Долгопрудном выявили «резиновую» квартиру с 13 зарегистрированными мигрантами
03 апреля 2025, 09:35

Фото: istockphoto.com/vichinterlang

Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы 13 мигрантов, выявили участковые в Долгопрудном, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания в России участковые уполномоченные полиции проверили одну из квартир в Долгопрудном. В результате проверки выяснилось, что хозяин квартиры поставил на миграционный учёт 13 иностранцев, однако место для проживания он им не предоставил», — говорится в сообщении.
Против хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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#криминал
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#мвд московской области
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Мошенники выманили у подмосковной пенсионерки более 6 млн рублей
03 апреля 2025, 09:15

Фото: istockphoto.com/vichinterlang

Свыше 6 млн рублей забрали аферисты у 79-летней жительницы Ленинского городского округа, полицейским удалось задержать одного из участников мошеннической схемы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Обман начался с того, что на мобильный телефон пенсионерки поступило сообщение от абонента с фотографией бывшей коллеги по работе. В сообщении говорилось, что в компании идёт проверка из-за перевода денег на Украину, и с пенсионеркой в ближайшее время свяжутся представители правоохранительных органов», — рассказали в МВД.
Вскоре после этого пенсионерке позвонил мужчина, который представился сотрудником МВД. Он сказал, что с её счетов делались переводы в помощь ВСУ, и чтобы пресечь это, пенсионерка должна выполнить указания его «коллег».
По указке мошенников женщина установила на телефон неизвестные приложение, а потом переводила деньги на указанные её счета. В течение трёх недель она перевела таким образом более 6 млн рублей.

Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Следователи установили, что часть денег, переведённых со счёта пострадавшей, сняли в Казани. Подозреваемого в обналичивании денег задержали в Москве. Им оказался 29-летний житель Казани. Сейчас ведётся розыск остальных участников мошеннической схемы.

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#ленинский городской округ
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#криминал
#мвд московской области
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В Московской области за месяц эвакуировали более 60 транспортных средств
03 апреля 2025, 09:13

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В марте в Подмосковье эвакуировали 60 автомобилей за неправильную парковку во дворах, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Больше всего машин забрали в Ленинском (16), Котельниках (8), Красногорске (7) и Домодедове (6).

Что делать, если автомобиль оказался на штрафстоянке:

  1. Если машины нет на месте, стоит позвонить по номеру 112 — оператор подскажет, куда её эвакуировали.
  2. Перед поездкой на спецстоянку нужно лично посетить территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и госжилинспекции Московской области. Там оформят протокол об административном нарушении, в котором инспектор поставит отметку на выдачу авто.
  3. С копией протокола необходимо отправиться на спецстоянку и забирать машину.
Штраф за парковку под знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» — 2 250 рублей, независимо от того, увезли авто или нет.

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