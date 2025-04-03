Спасатели напомнили жителям Подмосковья о правилах использования огнетушителей

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Профилактические рейды по пожарной безопасности проводят в Подмосковье работники Мособлпожспаса, особое внимание они уделяют вопросам, связанным с огнетушителями, сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели также рассказали о правилах использования разных видах огнетушителей. Например, пенным огнетушителем не рекомендуется тушить электроприборы, так как пена проводит электричество. А при применении углекислотного огнетушителя нужно следить за тем, чтобы тушащее вещество не попало на кожу.«Огнетушители должны быть легко доступны и устойчивы, чтобы они не могли упасть или повредиться. Огнетушители нельзя закрывать вещами, так как это может усложнить их использование во время пожара. Кроме того, эти устройства нельзя хранить вблизи от печей, батарей, духовок и плит, в неотапливаемом помещении и в местах, доступных для детей», — говорится в сообщении.
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