Спасатели напомнили жителям Подмосковья о правилах использования огнетушителей

«Огнетушители должны быть легко доступны и устойчивы, чтобы они не могли упасть или повредиться. Огнетушители нельзя закрывать вещами, так как это может усложнить их использование во время пожара. Кроме того, эти устройства нельзя хранить вблизи от печей, батарей, духовок и плит, в неотапливаемом помещении и в местах, доступных для детей», — говорится в сообщении.

