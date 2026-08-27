Подмосковные спасатели освободили пенсионерку, застрявшую в балконной решётке

27 августа 2026, 12:25

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

74-летней женщине, застрявшей ногой в балконной решётке, помогли освободиться работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Инцидент произошёл в Дубне. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы, заметившие лежащую на балконе пенсионерку. Оказалось, что женщина присматривала за котом в квартире своей дочери, уехавшей с мужем в отпуск. На балконе она случайно поскользнулась и упала, так что нога застряла между прутьями. Ни освободиться, ни самостоятельно поняться пенсионерка не могла.





«Прибывшие на место спасатели вскрыли запертую входную дверь, разогнули балконную решётку, освободили ногу, перенесли женщину на кровать и оставались рядом до приезда скорой», — говорится в сообщении.