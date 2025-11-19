На подмосковном портале «Добродел» выберут лучший подъезд региона

19 ноября 2025, 15:55

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты МО

На портале «Добродел» стартовало голосование жителей за самый красивый подъезд. Оно проводится в рамках смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В основных номинациях конкурса определили финалистов, а подъезды, набравшие меньше баллов, но соответствующие всем стандартам, вынесли на народное голосование.

Отдать свой голос жители могут в номинации «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий».

«Подъезд – визитная карточка каждого дома. Поэтому из года в год наш конкурс пользуется популярностью у жителей. В финал вышли 13 подъездов из 13 муниципалитетов», – отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.