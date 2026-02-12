Российские подростки обварились кипятком из-за коммунальной аварии

12 февраля 2026, 10:54

На Сахалине подростки получили ожоги из-за прорыва трубы с кипятком в подвале

Фото: iStock/Ian_Redding

В Южно-Сахалинске двое подростков пострадали из-за коммунальной аварии в жилом доме. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП, ДТП. Сахалин. Точка отсчета».