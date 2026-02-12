Российские подростки обварились кипятком из-за коммунальной аварии
В Южно-Сахалинске двое подростков пострадали из-за коммунальной аварии в жилом доме. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП, ДТП. Сахалин. Точка отсчета».
Инцидент произошел 7 февраля в многоэтажке на улице Тихоокеанской. В подвале прорвало трубу, и помещение мгновенно затопило горячей водой. В этот момент школьники ремонтировали мопед в одной из кладовок. Они успели выбежать на улицу, но обварились кипятком.
Обоих увезли в больницу. Один юноша получил ожоги обеих ног второй степени, его ждет операция по пересадке кожи. У другого так же травмирована нога. Родители одного из пострадавших написали заявление на коммунальные службы, мать второго собирается сделать это в ближайшее время.
В мэрии Южно-Сахалинска сообщили, что разбираются в случившемся. В региональном СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку в школе Иркутска, где рухнул потолок.
